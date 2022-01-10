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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ИЗМЕНИЛ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОПЕРАЦИЙ В РАМКАХ БЕССПОРНОГО СПИСАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
11:30 11.01.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» изменило порядок совершения расходных операций в рамках бесспорного списания денежных средств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 7 января 2022 года совершение расходных операций в рамках бесспорного списания денежных средств со срочных и условных банковских вкладов (депозитов) до наступления срока их возврата не влечет перерасчет причитающихся к выплате процентов по пониженной процентной ставке.
При этом оно влечет присоединение процентов со дня последней капитализации по день, предшествующий дню совершения расходной операции в рамках бесспорного списания денежных средств в день совершения данной расходной операции из расчета процентной ставки, действующей по вкладу в указанный промежуток времени с учетом её изменения.
Дальнейшее хранение вкладов (депозитов) после совершения расходных операций в рамках бесспорного списания денежных средств и до наступления срока их возврата осуществляется с начислением основной процентной ставки (т.е. без нарушения срочности).
Установленный порядок применяется ко всем срочным и условным банковским вкладам (депозитам), в том числе открытым до 7 января 2022 года, срок возврата которых на дату бесспорного списания денежных средств не наступил и хранение которых осуществляется с начислением основной процентной ставки.
Акцептом публичной оферты (предложения) является факт получения вкладчиком в полном объеме процентов по вкладу (депозиту), по которому была совершена расходная операция в рамках бесспорного списания денежных средств до наступления срока возврата вклада.
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