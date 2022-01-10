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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПРОДУКТ «ПАРТНЕРСКИЙ ОНЛАЙН»
15:38 10.01.2022
ОАО «СтатусБанк» запускает новый кредитный продукт «Партнерский онлайн».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый продукт позволяет приобретать товары в кредит (от домашнего текстиля до бытовой техники и товаров для ремонта) на сайте онлайн-гипермаркета e-dostavka.by.
Условия кредита «Партнёрский онлайн» : от 15% годовых; до 5000 рублей; на срок до 2-х лет; досрочное погашение без комиссий и ограничений.
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