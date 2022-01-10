ОАО «СтатусБанк» запускает новый кредитный продукт «Партнерский онлайн».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый продукт позволяет приобретать товары в кредит (от домашнего текстиля до бытовой техники и товаров для ремонта) на сайте онлайн-гипермаркета e-dostavka.by.

Условия кредита «Партнёрский онлайн» : от 15% годовых; до 5000 рублей; на срок до 2-х лет; досрочное погашение без комиссий и ограничений.