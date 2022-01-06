БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ПОВ № 18 В МИНСКЕ

12:34 10.01.2022 «Франсабанк» ОАО с 5 января 2022 года приостановило работу пункта обмена валют (ПОВ) № 18, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 2. Об этом сообщает пресс-служба банка.