|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|10.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК 10 ЯНВАРЯ ПРОВЕДЁТ ПРЯМУЮ И ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ
09:27 10.01.2022
10 января 2022 года с 12:00 до 15:00 прямую телефонную линию проведёт заместитель генерального директора БНБ-Банка Лаша Акубардия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, справки и консультации о деятельности банка можно ежедневно и круглосуточно получить по телефонам горячей линии БНБ-Банка: +375 (17/33/29) 309 7 309 и по короткому номеру 7309.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 06.01.2022
Курсы в банках
на 10.01.2022
Конвертация в банках
на 10.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте