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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БНБ-БАНК 10 ЯНВАРЯ ПРОВЕДЁТ ПРЯМУЮ И ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ


09:27 10.01.2022

10 января 2022 года с 12:00 до 15:00 прямую телефонную линию проведёт заместитель генерального директора БНБ-Банка Лаша Акубардия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, справки и консультации о деятельности банка можно ежедневно и круглосуточно получить по телефонам горячей линии БНБ-Банка: +375 (17/33/29) 309 7 309 и по короткому номеру 7309.
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