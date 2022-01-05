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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РРБ-БАНК РАСШИРИЛ СПИСОК МСС-КОДОВ ПО КАРТЕ BUY & GET
15:38 06.01.2022
ЗАО «РРБ-Банк» расширило список МСС-кодов по начислению money-back в размере 4% в категории «Одежда и обувь» карты Buy&Get (МСС 5399).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, перечень доступных процентов money-back по ежемесячным покупкам следующий: 3% - по безналичным операциям в продуктовых магазинах, 4% - по безналичным операциям в магазинах одежды и обуви, 5% - по безналичным операциям в рамках акционной категории на текущий месяц (в январе это категория «Здоровье»).
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