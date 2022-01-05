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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ВОШЕЛ В ХОЛДИНГ АЛЬФА-БАНКА
14:26 06.01.2022
ЗАО «Альфа-Банк» приобрело 99,98% акций Франсабанка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Франсабанка, интеграция должна завершиться в течение 2022 года.
«Мы счастливы приветствовать клиентов Франсабанка в дружной семье международного консорциума «Альфа-Групп», - сообщил финансовый директор Альфа-Банка Никита Гуляев. - Команда Альфы сделает все, чтобы интеграция стала не просто комфортной для каждого из клиентов, но и качественно изменила представление о современном банкинге. Мы предложим отличные решения для ежедневных финансовых вопросов в бизнесе и повседневной жизни: удобные мобильные банки InSync и Альфа-Бизнес Мобайл, привилегии всех международных платежных систем, доброжелательный саппорт 24\7, бесплатный коворкинг Альфа-Хаб и множество других уникальных сервисов».
В связи с этим 21 января 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров «Франсабанк» ОАО, на котором будет принято решение о проведении реорганизации и утвержден договор о присоединении.
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