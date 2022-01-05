БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНКОВСКИЙ ПРОЦЕССИНГОВЫЙ ЦЕНТР НОЧЬЮ 11 ЯНВАРЯ БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ТЕХРАБОТЫ

09:56 06.01.2022 ОАО «Банковский процессинговый центр» 11 января 2022 года с 03:20 до 06:00 будет проводить технологические работы на аппаратно-программном комплексе центра. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БПЦ, в указанный промежуток времени возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.