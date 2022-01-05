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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК И БГЭУ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
11:58 05.01.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» и УО «Белорусский государственный экономический университет» подписали генеральное соглашение о сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, документ подписан заместителем председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Дмитрием Грищенковым и ректором БГЭУ Алексеем Егоровым.
«Соглашение с Беларусбанком предусматривает не только улучшение банковского обслуживания университета и его сотрудников, но и создание филиала кафедры банковского дела, проработку и подписание договора о взаимодействии факультета финансов и банковского дела с банком по организации и обеспечению образовательного процесса, формирование потребности банка в молодых квалифицированных кадрах, его участие в определении контрольных цифр набора на специальности, востребованные в банковской сфере», - прокомментировал Алексей Егоров.
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