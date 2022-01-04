ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.01.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНИЛ РАЗМЕР СТАВОК ПО БЕЗОТЗЫВНЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ


17:45 04.01.2022

ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» с 4 января 2022 года изменило размер ставок по безотзывным вкладам в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в соответствии с динамикой рыночных процентных ставок по депозитам физических лиц незначительно снижаются процентные ставки по безотзывным депозитам в белорусских рублях на сроки от 190 дней до 3 лет.

Ставки по безотзывным депозитам в белорусских рублях на сроки 190 дней (210 дней), 395 дней (399 дней), 732 дня (735 дней) и 3 года (1099 дней) составят 16,30%, 17,40%, 17,50% и 17,50% годовых соответственно при оффлайн размещении, 16,40%, 17,50%, 17,60% и 17,60% годовых соответственно при онлайн размещении.

Наиболее выгодное предложение от банка получат вкладчики при размещении онлайн-депозитов в белорусских рублях «ВТБ-Enter» и «СуперСемь-онлайн» на сроки 732 дня и 3 года. Ставка по данным депозитам составит 17,60% годовых.

Изменения касаются только вновь открываемых вкладов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.01.2022
валюта курс
EUR 2.9022
USD 2.5590
RUB 3.4379
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9090 +0.0068
USD 2.5741 +0.0151
RUB 3.4415 +0.0036
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9110 2.9200
USD 2.5750 2.5820
RUB 3.4280 3.4420
подробнее

Конвертация в банках
на 04.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1280 1.1330
EUR/RUB 84.6600 85.0800
USD/RUB 74.9000 75.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте