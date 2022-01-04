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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНИЛ РАЗМЕР СТАВОК ПО БЕЗОТЗЫВНЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
17:45 04.01.2022
ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» с 4 января 2022 года изменило размер ставок по безотзывным вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в соответствии с динамикой рыночных процентных ставок по депозитам физических лиц незначительно снижаются процентные ставки по безотзывным депозитам в белорусских рублях на сроки от 190 дней до 3 лет.
Ставки по безотзывным депозитам в белорусских рублях на сроки 190 дней (210 дней), 395 дней (399 дней), 732 дня (735 дней) и 3 года (1099 дней) составят 16,30%, 17,40%, 17,50% и 17,50% годовых соответственно при оффлайн размещении, 16,40%, 17,50%, 17,60% и 17,60% годовых соответственно при онлайн размещении.
Наиболее выгодное предложение от банка получат вкладчики при размещении онлайн-депозитов в белорусских рублях «ВТБ-Enter» и «СуперСемь-онлайн» на сроки 732 дня и 3 года. Ставка по данным депозитам составит 17,60% годовых.
Изменения касаются только вновь открываемых вкладов.
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