БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАГРОПРОМБАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ В КОШЕЛЬКЕ PAY

16:17 04.01.2022 ОАО «Белагропромбанк» внесло изменение в процедуру регистрации в Кошельке Pay. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, до 10 января при добавлении карточек в Кошелек Pay вместо SMS будет поступать звонок на номер телефона. Чтобы подтвердить номер, вместо SMS кода необходимо будет внести 4 последние цифры позвонившего номера.