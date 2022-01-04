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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ В КОШЕЛЬКЕ PAY
16:17 04.01.2022
ОАО «Белагропромбанк» внесло изменение в процедуру регистрации в Кошельке Pay.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, до 10 января при добавлении карточек в Кошелек Pay вместо SMS будет поступать звонок на номер телефона. Чтобы подтвердить номер, вместо SMS кода необходимо будет внести 4 последние цифры позвонившего номера.
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