Банк Дабрабыт с 4 января 2022 года изменяет размер процентных ставок по срочному отзывному вкладу (депозиту) "На Мару".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь заключаемым (переоформляемым на новый срок) договорам срочных отзывных вкладов (депозитов) "На Мару" на срок 3 месяца ставка составит 7,0% годовых в белорусских рублях и 0,65% годовых в долларах США.

Ознакомиться с подробной информацией, а также рассчитать возможную доходность по вкладу можно здесь.