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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ИЗМЕНЯЕТ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ВКЛАДУ "НА МАРУ"
10:08 04.01.2022
Банк Дабрабыт с 4 января 2022 года изменяет размер процентных ставок по срочному отзывному вкладу (депозиту) "На Мару".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь заключаемым (переоформляемым на новый срок) договорам срочных отзывных вкладов (депозитов) "На Мару" на срок 3 месяца ставка составит 7,0% годовых в белорусских рублях и 0,65% годовых в долларах США.
Ознакомиться с подробной информацией, а также рассчитать возможную доходность по вкладу можно здесь.
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