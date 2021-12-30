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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК «РЕШЕНИЕ» ЗАПУСТИЛ СЕРВИС SAMSUNG PAY ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ VISA
09:23 31.12.2021
Для всех держателей карт ЗАО «Банк «Решение» платежной системы VISA с 30 декабря стал доступным платёжный сервис Samsung Pay.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, мобильный платежный сервис Samsung Pay принимается к оплате везде, где можно рассчитаться с помощью банковской карты по бесконтактной технологии. Такой способ оплаты прост и безопасен — карта всегда в смартфоне клиента и защищена от злоумышленников. Вместо привычных реквизитов (номер карты и срок действия) используется токен — уникальный цифровой код. Защиту платежных данных обеспечивает встроенная система Samsung KNOX, работа которой не зависит от работы ОС устройства.
Подробнее о Samsung Pay можно узнать на сайте банка.
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