Для всех держателей карт ЗАО «Банк «Решение» платежной системы VISA с 30 декабря стал доступным платёжный сервис Samsung Pay.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, мобильный платежный сервис Samsung Pay принимается к оплате везде, где можно рассчитаться с помощью банковской карты по бесконтактной технологии. Такой способ оплаты прост и безопасен — карта всегда в смартфоне клиента и защищена от злоумышленников. Вместо привычных реквизитов (номер карты и срок действия) используется токен — уникальный цифровой код. Защиту платежных данных обеспечивает встроенная система Samsung KNOX, работа которой не зависит от работы ОС устройства.

Подробнее о Samsung Pay можно узнать на сайте банка.