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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК ОТКРЫЛ НОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В МИНСКЕ
15:13 30.12.2021
ОАО «Белорусский народный банк» 30 декабря открыло свое уже второе по счёту банковское подразделение в формате «островка».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новое отделение в этом формате островка заработало на первом этаже ТРЦ Galleria Minsk на проспекте Победителей, 9.
Подобный формат предоставления услуг был успешно опробован БНБ-Банком в ТЦ Dana Mall.
Главной особенностью такого формата банка является удобное расположение на территории торгового центра. Режим работы банковского островка совпадает со временем работы торгового центра – с 10:00 до 22:00 без обеда и выходных.
На банковском островке можно выпустить карточку, открыть счёт, открыть или закрыть депозит, выгодно обменять валюту без очередей – это очень удобно для посетителей торгового центра.
Прямо около банковского островка расположен и банкомат БНБ-Банка с функцией приёма наличных.
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