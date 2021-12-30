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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БНБ-БАНК ОТКРЫЛ НОВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ В МИНСКЕ


15:13 30.12.2021

ОАО «Белорусский народный банк» 30 декабря открыло свое уже второе по счёту банковское подразделение в формате «островка».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новое отделение в этом формате островка заработало на первом этаже ТРЦ Galleria Minsk на проспекте Победителей, 9.

Подобный формат предоставления услуг был успешно опробован БНБ-Банком в ТЦ Dana Mall.

Главной особенностью такого формата банка является удобное расположение на территории торгового центра. Режим работы банковского островка совпадает со временем работы торгового центра – с 10:00 до 22:00 без обеда и выходных.

На банковском островке можно выпустить карточку, открыть счёт, открыть или закрыть депозит, выгодно обменять валюту без очередей – это очень удобно для посетителей торгового центра.

Прямо около банковского островка расположен и банкомат БНБ-Банка с функцией приёма наличных.
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