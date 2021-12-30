БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛГАЗПРОМБАНК НАГРАЖДЕН КОМПАНИЕЙ VISA ЗА САМУЮ ВЫСОКУЮ ДОЛЮ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ СРЕДИ БЕЛОРУССКИХ БАНКОВ

12:56 30.12.2021 По итогам 2021 года ОАО «Белгазпромбанк» отмечено наградой международной платежной системы Visa в номинации «The highest PV/TV ratio in Belarus» – за самый высокий уровень безналичных платежей по банковским платежным карточкам Visa Белгазпромбанка. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, доля безналичных расчётов по картам в уходящем году составила 65,4% при среднем показателе по банковской системе Республики Беларусь 56%.