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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАЛ ИЗВЕСТЕН НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ ФРАНСАБАНКА
09:36 30.12.2021
ЗАО «Альфа-Банк» приобрело 99.98% акций «Франсабанк» ОАО.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Альфа-банка, сумма сделки составила 27 млн. рублей. Интеграция должна завершиться в течение 2022 года.
В конце 2021 года Альфа-Банк принял бизнес-стратегию на ближайшие 3 года. В ее основе лежат технологичность, надежность, устойчивость. У банка большие амбиции по развитию бренда на рынке Беларуси.
Справка: ЗАО «Альфа-Банк» – универсальный банк, находится на 7-ой позиции по активам на рынке Беларуси. В 2021 году Альфа получила гран-при ежегодной банковской премии «Банк года», а также наивысшие награды от международных экспертов Euromoney, The Banker и Global Finance.
«Франсабанк» ОАО является дочерним банком крупнейшего ливанского Fransabank S.A.L. с 2008 года и занимает 20-ое место по активам на банковском рынке Беларуси. Банк обслуживает клиентов в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле и Лиде. Франсабанк специализируется на полном спектре банковских услуг для физических и юридических лиц.
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