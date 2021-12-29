ЗАО «Альфа-Банк» приобрело 99.98% акций «Франсабанк» ОАО.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Альфа-банка, сумма сделки составила 27 млн. рублей. Интеграция должна завершиться в течение 2022 года.

В конце 2021 года Альфа-Банк принял бизнес-стратегию на ближайшие 3 года. В ее основе лежат технологичность, надежность, устойчивость. У банка большие амбиции по развитию бренда на рынке Беларуси.

Справка: ЗАО «Альфа-Банк» – универсальный банк, находится на 7-ой позиции по активам на рынке Беларуси. В 2021 году Альфа получила гран-при ежегодной банковской премии «Банк года», а также наивысшие награды от международных экспертов Euromoney, The Banker и Global Finance.

«Франсабанк» ОАО является дочерним банком крупнейшего ливанского Fransabank S.A.L. с 2008 года и занимает 20-ое место по активам на банковском рынке Беларуси. Банк обслуживает клиентов в Минске, Бресте, Гродно, Гомеле и Лиде. Франсабанк специализируется на полном спектре банковских услуг для физических и юридических лиц.