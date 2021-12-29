ОАО «Сбер Банк» отменило комиссию за переводы между картами банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения приурочены к праздникам, но комиссии не будет и в следующем году.

Переводы без комиссии доступны держателям любых карт Сбер Банка, за исключением корпоративных. Среди доступных валют – белорусские и российские рубли, доллары и евро. За раз можно переслать до 2500 рублей, при этом само количество бесплатных переводов не ограничено.

Кроме того, Сбер Банк запустил переводы в иностранной валюте по всей Беларуси на карты любого банка. Тариф составит 1,5% от суммы, но минимум 2 доллара или евро, либо 150 российских рублей. При этом валютные переводы между картами Сбер Банка будут бесплатными – комиссии по ним не предусмотрено.