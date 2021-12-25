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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ БАНКОВСКИМ ДЕПОЗИТАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
15:43 28.12.2021
ОАО «Белагропромбанк» изменяет с 28 декабря 2021 размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по некоторым срочным отзывным банковским вкладам (депозитам)
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентные ставки изменяются по вкладам «Плюс к возможностям», «Плюс к накоплениям» в белорусских рублях на сроки 95-185 дней до 12,0% годовых и по безотзывному вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности» сроком 35, 185 и 275 дней до 15,5% годовых в зависимости от срока размещения.
Подробнее с условиями вкладов (депозитов) можно ознакомиться на сайте банка.
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