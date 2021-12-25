ЗАО «МТБанк» стало финалистом ежегодного конкурса SAP Quality Awards среди стран Восточной и Центральной Европы (CEE) в номинации «Опережая клиентские мечты».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МТБанка, на конкурсе банк представил проект цифровой трансформации системы по управлению всеми взаимоотношениями с клиентами.

В основу цифровой трансформации положено решение SAP CRM EHP4, которое существенно улучшило процессы управления взаимоотношениями с клиентами. Ключевой задачей SAP CRM EHP4 стало объединение разрозненных систем в мощную технологическую систему, которая позволила всей рабочей среде и программному окружению эффективно работать для обеспечения положительного клиентского опыта. Кроме того, проект внедрения SAP CRM EHP4 ускорил процесс трансформации банка.

Проектной команде удалось запустить SAP CRM EHP4 всего за восемь месяцев в условиях пандемии и серьезного ограничения в коммуникациях.

Реализация проекта привела к следующим результатам:

- на 5–20% сократилось время обслуживания клиентов по ряду операций, использующих данные из SAP CRM;

- на 10% стало меньше ошибок ручного ввода;

- увеличены уровень доступности SAP CRM до 100% и скорость функционирования CRM на 45%;

- планируется уже в этом году одномоментное принятие на обслуживание в SAP CRM более 100 тыс. клиентов;

- 4000 кредитов планируется уже в этом году к выдаче в рамках нового продукта &mdash.