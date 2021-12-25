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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛОРУССКИЕ СТАРТАПЫ ЗОВУТ В ГЛОБАЛЬНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР СБЕРА


14:34 27.12.2021

Международный акселератор IT-стартапов Sber500 позвал к себе белорусских разработчиков и предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Сбера, программа рассчитана на 10 недель и вместе с обучением дает возможность найти клиентов и привлечь крупных инвесторов. Заявки принимают до 7 февраля 2022 года.

Сбер запускает четвертую волну международного акселератора вместе с 500 Global – венчурной компании из Калифорнии. В этом году покрытие основной программы увеличено вдвое – примут 50 команд. Приглашают проекты на seed-стадии в более, чем 20 технологических направлениях, таких как геотаргетинг, логистика, компьютерное зрение, HR и обучение, телемедицина, кибербезопасность, маркетинг и других. Важно иметь работающую версию продукта – MVP, а еще первые продажи.

«Sber500 в этом году значимо расширяет свой охват. В прошлом сезоне мы дали возможность пройти обучение в буткемпе рекордным 560 стартапам, в новой волне мы вдвое увеличим количество стартапов, которым будет доступна основная часть программы, а вместе с ней – индивидуальная работа с менторами и эксклюзивные возможности нетворкинга. Увеличение покрытия позволит еще большему количеству стартапов получить признание — соединение экспертизы Сбера и 500 Global в акселераторе Sber500 дает им определённый «знак качества» не только на российском, но и на мировом венчурном рынке», – обратил внимание первый заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Лев Хасис.

В акселератор могут попасть стартапы со всего мира, при этом, в приоритете разработчики из нескольких стран, в том числе из Беларуси. Для участия надо подать заявку в интернете.

Программа рассчитана на 10 недель и предполагает детальную проработку продукта и развитие бизнеса: погружение в маркетинг и продажи, инструменты для масштабирования, лайфхаки фандрайзинга и питчинга. В буткемпе сможет принять участие 500 стартапов, а в основной программе – 50 лучших команд.

На первом этапе пройдет онлайн-буткемп. Команды узнают, как выстраивать коммуникацию с целевыми сегментами. На второй стадии им предстоит проверить свои гипотезы, чтобы найти лучшие возможности для роста бизнеса. Третий этап включает интенсивное офлайн-обучение: воркшопы, индивидуальную работу с менторами, встречи с представителями экосистемы Сбера, корпораций и фондов и подготовку к финальному выступлению.

«В прошлом году десятки компаний из Беларуси воспользовались этим окном возможностей и не ошиблись, – отметил председатель правления Сбер Банка Игорь Меркулов. – Экспертиза Сбера, трендсеттера в сфере инноваций и технологий, сегодня на расстоянии нескольких кликов и заполненной анкеты на участие в Sber500. Это отличная возможность для белорусских команд использовать потенциал стартапа на 100%».

Все этапы будут курировать эксперты с опытом работы по всему миру. Финалисты выступят на демо-дне, где представят свои проекты. У них будет шанс получить партнерство с компаниями экосистемы Сбера и инвестиции от Fort Ross Seed Fund и других фондов.
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