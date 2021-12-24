ЗАО «Банк «Решение» с 5 января 2022 года актуализирует перечень стран, в которых банком установлен запрет на снятие наличных денежных средств со считыванием магнитной полосы в банкоматах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с указанной даты данный перечень будет включать следующие страны: Албания, Барбадос, Буркина Фасо, Гаити, Зимбабве, Иордания, Йемен, Каймановы острова, Камбоджа, Мали, Мальта, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сенегал, Сирия, Турция, Уганда, Филиппины, Южный Судан, Ямайка.

При попытке снятия наличных в банкомате одной из перечисленных стран операция будет отклонена в том случае, если данное устройство работает путем считывания магнитной полосы.

Кроме того, с 5 января 2022 года при совершении операций с использованием банковских платежных карточек ЗАО «Банк «Решение» (МСС 5815, «Цифровые товары») отменяется лимит в 10 копеек. Это означает, что с 5 января появляется возможность использования платежных карточек в интернет-сервисах, которые для верификации данных производили списание небольшой суммы и её моментальный возврат. (Напр., в «Яндекс.Музыка» и иных подобных сервисах.).

Банк также доводит до сведения клиентов, что с 3 января 2022 года вступают в силу изменения в Перечень ставок вознаграждения за услуги, оказываемые ЗАО «Банк «Решение» по банковским платежным карточкам. В частности, с указанной даты изменяется срок действия карт Visa Gold, эмитируемых банком. Карты будут выпускаться сроком на 2 года.