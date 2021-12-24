ОАО «Банк Дабрабыт» поставит в лизинг 23 машины скорой помощи Гродненской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, этот проект стал уникальным примером кооперации банка и медицинских служб Гродно. Финансисты и медики совместно организовали процесс закупки «скорых» с учетом необходимого технического оснащения и комплектации транспорта.

Первая партия новых Peugeot Boxer в количестве 7 штук была передана банком 24 декабря и уже в ближайшее время выйдет на линию.

Вторую партию из 16 единиц медицинской спецтехники Банк Дабрабыт закупит и направит в Гродненскую область в течение первого полугодия 2022 года. Их особенность – машины будут полноприводными с повышенной проходимостью.