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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЛАГОДАРЯ БАНКУ ДАБРАБЫТ ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 23 МАШИНЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ
09:58 27.12.2021
ОАО «Банк Дабрабыт» поставит в лизинг 23 машины скорой помощи Гродненской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, этот проект стал уникальным примером кооперации банка и медицинских служб Гродно. Финансисты и медики совместно организовали процесс закупки «скорых» с учетом необходимого технического оснащения и комплектации транспорта.
Первая партия новых Peugeot Boxer в количестве 7 штук была передана банком 24 декабря и уже в ближайшее время выйдет на линию.
Вторую партию из 16 единиц медицинской спецтехники Банк Дабрабыт закупит и направит в Гродненскую область в течение первого полугодия 2022 года. Их особенность – машины будут полноприводными с повышенной проходимостью.
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