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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ СЕРИИ «ЖЫВЁЛЬНЫ СВЕТ НА ГЕРБАХ ГАРАДОЎ БЕЛАРУСІ»


09:46 24.12.2021

Национальный банк с 24 декабря 2021 года выпускает в обращение памятные монеты серии «Жывёльны свет на гербах гарадоў Беларусі»: «Зубр», «Алень», «Рысь», «Воўк», «Леў» – номиналом 2 рубля, диаметром 23,50 мм, изготовленные из стали, покрытой медью и латунью (кольцо), и стали, покрытой медью и никелем (середина), массой 5,81 г, тиражом 25 000 штук каждого наименования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с повторяющейся надписью БЕЛАРУСЬ, год чеканки ‒ 2021 и элементами национального орнамента.

Аверс: в центре – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь; по кругу надписи: вверху – БЕЛАРУСЬ, внизу – 2 РУБЛI, между ними – стилизованное изображение национального орнамента.

Реверс:

− на монете «Зубр»: в центре – на фоне геральдического щита изображение головы зубра, по кругу надписи: вверху – ЗУБР, ниже ‒ ЖЫВЁЛІНЫ НА ГЕРБАХ ГАРАДОЎ БЕЛАРУСІ;

− на монете «Алень»: в центре – на фоне геральдического щита изображение головы оленя, по кругу надписи: вверху – АЛЕНЬ, ниже ‒ ЖЫВЁЛІНЫ НА ГЕРБАХ ГАРАДОЎ БЕЛАРУСІ;

− на монете «Рысь»: в центре – на фоне геральдического щита изображение головы рыси, по кругу надписи: вверху – РЫСЬ, ниже ‒ ЖЫВЁЛІНЫ НА ГЕРБАХ ГАРАДОЎ БЕЛАРУСІ;

− на монете «Воўк»: в центре – на фоне геральдического щита изображение головы волка, по кругу надписи: вверху – ВОЎК, ниже ‒ ЖЫВЁЛІНЫ НА ГЕРБАХ ГАРАДОЎ БЕЛАРУСІ;

− на монете «Леў»: в центре – на фоне геральдического щита изображение головы льва, по кругу надписи: вверху – ЛЕЎ, ниже ‒ ЖЫВЁЛІНЫ НА ГЕРБАХ ГАРАДОЎ БЕЛАРУСІ.

Монеты отчеканены на РГП «Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан» качеством «анциркулейтед».

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.

Информация об ожидаемых поступлениях, отпускных ценах и наличии памятных монет в кассе Национального банка Республики Беларусь, а также планируемых датах продаж памятных монет размещена на официальном сайте Национального банка в разделе «Банкноты и монеты».
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