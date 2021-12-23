|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В ЕВРО ЧЕРЕЗ MONEY GRAM
17:48 23.12.2021
ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» временно приостанавливает осуществление денежных переводов в евро через платежную систему Money Gram.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, осуществление переводов временно приостанавливается с 23.12.2021.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 23.12.2021
Курсы в банках
на 23.12.2021
Конвертация в банках
на 23.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте