БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ В ЕВРО ЧЕРЕЗ MONEY GRAM

17:48 23.12.2021 ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» временно приостанавливает осуществление денежных переводов в евро через платежную систему Money Gram. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, осуществление переводов временно приостанавливается с 23.12.2021.