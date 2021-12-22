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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК «РЕШЕНИЕ» ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ДЛЯ БИЗНЕСА БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ
10:18 23.12.2021
«Банк «Решение» предлагает клиентам воспользоваться с 03.01.2022 новым Пакетом услуг без ежемесячной абонентской платы – «Ничего лишнего».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках этого Пакета Банк взимает вознаграждение за зачисление денежных средств на текущий (расчетный) банковский счет – 1%, а остальные услуги, включенные в Пакет услуг «Ничего лишнего», предоставляются совершенно бесплатно:
- открытие текущих (расчетных) банковских счетов;
- переводы в белорусских рублях;
- «встречные» платежи;
- переводы в российских рублях за пределы Республики Беларусь;
- перечисление денежных ср6едств на текущие счета физических лиц, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой;
- снятие наличных в белорусских рублях и иностранной валюте;
- СДБО Интернет-Банк и мобильное приложение с функцией платежей;
- торговая площадка.
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