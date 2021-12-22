БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК «РЕШЕНИЕ» ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ДЛЯ БИЗНЕСА БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ

10:18 23.12.2021 «Банк «Решение» предлагает клиентам воспользоваться с 03.01.2022 новым Пакетом услуг без ежемесячной абонентской платы – «Ничего лишнего». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках этого Пакета Банк взимает вознаграждение за зачисление денежных средств на текущий (расчетный) банковский счет – 1%, а остальные услуги, включенные в Пакет услуг «Ничего лишнего», предоставляются совершенно бесплатно: - открытие текущих (расчетных) банковских счетов; - переводы в белорусских рублях; - «встречные» платежи; - переводы в российских рублях за пределы Республики Беларусь; - перечисление денежных ср6едств на текущие счета физических лиц, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой; - снятие наличных в белорусских рублях и иностранной валюте; - СДБО Интернет-Банк и мобильное приложение с функцией платежей; - торговая площадка.