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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК «РЕШЕНИЕ» ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ ДЛЯ БИЗНЕСА БЕЗ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ


10:18 23.12.2021

«Банк «Решение» предлагает клиентам воспользоваться с 03.01.2022 новым Пакетом услуг без ежемесячной абонентской платы – «Ничего лишнего».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках этого Пакета Банк взимает вознаграждение за зачисление денежных средств на текущий (расчетный) банковский счет – 1%, а остальные услуги, включенные в Пакет услуг «Ничего лишнего», предоставляются совершенно бесплатно:

- открытие текущих (расчетных) банковских счетов;

- переводы в белорусских рублях;

- «встречные» платежи;

- переводы в российских рублях за пределы Республики Беларусь;

- перечисление денежных ср6едств на текущие счета физических лиц, доступ к которым обеспечивается банковской платежной карточкой;

- снятие наличных в белорусских рублях и иностранной валюте;

- СДБО Интернет-Банк и мобильное приложение с функцией платежей;

- торговая площадка.
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