БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО S&P GLOBAL RATINGS ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ ОАО «АСБ БЕЛАРУСБАНК»

09:35 23.12.2021 Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги «Беларусбанка» на уровне В/В, сообщает пресс-служба банка. Прогноз изменения рейтингов сохранен как «Негативный». Рейтинговое действие осуществлено на основании стабильной депозитной базы банка и сохранения качества активов на удовлетворительном уровне. Международное агентство подчеркнуло лидирующие бизнес-позиции «Беларусбанка» на внутреннем рынке. Банк характеризуется наиболее диверсифицированным бизнесом в Республике Беларусь и на его долю приходится более 40% совокупных активов, кредитов и депозитов клиентов банковского сектора. Рейтинговое агентство полагает, что способность банка демонстрировать устойчивые финансовые показатели в период текущей экономической нестабильности будет очень важным фактором, который может позволить банку сохранить сильную бизнес-позицию в среднесрочной перспективе. Прогноз «Негативный» по рейтингам «Беларусбанка» отражает аналогичный прогноз по суверенным рейтингам.