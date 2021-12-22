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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ С 1 ЯНВАРЯ ЗАМЕНЯЕТ ВИДЫ КАРТОЧЕК В НЕКОТОРЫХ ПАКЕТАХ УСЛУГ И ПРОДУКТАХ


18:02 22.12.2021

ОАО «Банк БелВЭБ» вносит изменения в некоторые продукты для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 января 2022 года международная личная дебетовая карточка «ДИВА», в том числе в рамках пакета услуг «Движение», будет эмитироваться на базе карточки Mastercard Gold.

При этом обслуживание карточек «ДИВА» на базе Mastercard World, оформленных по 31 декабря 2021 года включительно, будет на прежних условиях до окончания срока их действия, в том числе с учетом программы лояльности «Моцная картка».

Также с 1 января 2022 года в рамках пакета услуг «Деловой» вместо карточки Mastercard World «Моцная картка» в BYN будет эмитироваться международная личная дебетовая карточка Mastercard Gold в BYN.

С 1 января 2022 года в рамках пакета услуг «Отличный» вместо карточки Mastercard Standard в BYN будет эмитироваться международная личная дебетовая карточка Visa Classic в BYN.

Обслуживание карточек Mastercard World «Моцная картка» в BYN в рамках пакета услуг «Деловой» и Mastercard Standard в BYN в рамках пакета услуг «Отличный», оформленных по 31 декабря 2021 года включительно, будет осуществляться до окончания срока их действия на прежних условиях.
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