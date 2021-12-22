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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПОПОЛНЕНИЯ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК
15:19 22.12.2021
«Франсабанк» ОАО изменяет условия пополнения банковских платежных карточек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 3 января 2022 года из условий услуги пополнения банковской платежной карточки «Франсабанк» ОАО исключается ограничение максимальной суммы операций в сутки 9000 USD (в эквиваленте) в режиме онлайн в системе ЕРИП.
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