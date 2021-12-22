«Франсабанк» ОАО изменяет условия пополнения банковских платежных карточек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 3 января 2022 года из условий услуги пополнения банковской платежной карточки «Франсабанк» ОАО исключается ограничение максимальной суммы операций в сутки 9000 USD (в эквиваленте) в режиме онлайн в системе ЕРИП.