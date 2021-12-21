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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ACTIVECLOUD ПРЕДЛОЖИЛ КЛИЕНТАМ БАНКА РРБ БЕСПЛАТНЫЙ КОНСТРУКТОР САЙТОВ
14:02 22.12.2021
ActiveCloud предложил клиентам Банка РРБ бесплатный конструктор сайтов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ActiveCloud, теперь бизнес-клиентам нет необходимости тратить дополнительные деньги на создание сайта. Банк РРБ вместе с облачным провайдером ActiveCloud взял этот вопрос на себя.
В пакеты услуг Банка РРБ включена услуга «Конструктор сайтов Базовый» по созданию сайта-визитки, позволяющий создать сайт самостоятельно и бесплатно.
В случае, если вам недостаточно функционала, предоставляемого по услуге «Конструктор сайтов Базовый», Банк проведет работу с партнером ActiveCloud, который в свою очередь предоставит услугу «Конструктор сайтов» с расширенным функционалом и подберет оптимальный тарифный план в соответствии с потребностью вашей компании.
«Это первая коллаборация такого рода, когда банк включил нашу услугу «Конструктор сайтов» в пакеты своих услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По условиям нашего сотрудничества клиенту банка для активации конструктора необходимо приобрести доменное имя в зоне BY или БЕЛ. Кроме того, мы отдельно можем подобрать расширенный платный тариф со специальными условиями, предназначенными только для клиентов банка. С нашим конструктором сайта сделать сайт-визитку можно буквально за 30 минут», - отметила менеджер продуктов ActiveCloud Полина Стефановская.
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