ActiveCloud предложил клиентам Банка РРБ бесплатный конструктор сайтов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ActiveCloud, теперь бизнес-клиентам нет необходимости тратить дополнительные деньги на создание сайта. Банк РРБ вместе с облачным провайдером ActiveCloud взял этот вопрос на себя.

В пакеты услуг Банка РРБ включена услуга «Конструктор сайтов Базовый» по созданию сайта-визитки, позволяющий создать сайт самостоятельно и бесплатно.

В случае, если вам недостаточно функционала, предоставляемого по услуге «Конструктор сайтов Базовый», Банк проведет работу с партнером ActiveCloud, который в свою очередь предоставит услугу «Конструктор сайтов» с расширенным функционалом и подберет оптимальный тарифный план в соответствии с потребностью вашей компании.

«Это первая коллаборация такого рода, когда банк включил нашу услугу «Конструктор сайтов» в пакеты своих услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По условиям нашего сотрудничества клиенту банка для активации конструктора необходимо приобрести доменное имя в зоне BY или БЕЛ. Кроме того, мы отдельно можем подобрать расширенный платный тариф со специальными условиями, предназначенными только для клиентов банка. С нашим конструктором сайта сделать сайт-визитку можно буквально за 30 минут», - отметила менеджер продуктов ActiveCloud Полина Стефановская.