|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|22.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ СНИЖАЕТ РАЗМЕРЫ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
12:21 22.12.2021
ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» с 22 декабря изменяет размер ставок по безотзывным и отзывным вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в соответствии с динамикой рыночных процентных ставок по депозитам физических лиц незначительно снижаются процентные ставки по безотзывным депозитам в белорусских рублях на срок 35 и 65 дней и отзывным депозитам в белорусских рублях на все сроки.
При размещении денежных средств в срочные безотзывные депозиты на сроки 35 и 65 дней ставки составят 7,10% и 8,90% годовых соответственно при оффлайн размещении, 7,20% и 9,00% годовых соответственно при онлайн размещении. Ставка по отзывным депозитам в белорусских рублях на сроки 65 дней, 95 дней, 190 дней, 395 дней и 3 года составит 2,00% годовых.
Наиболее выгодное предложение от банка получат вкладчики при размещении онлайн-депозитов в белорусских рублях «ВТБ-Enter» на срок от 395 дней до 3 лет. Ставка по данным депозитам сохраняется 18,20% годовых.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 21.12.2021
Курсы в банках
на 22.12.2021
Конвертация в банках
на 22.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте