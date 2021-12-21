ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» с 22 декабря изменяет размер ставок по безотзывным и отзывным вкладам в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в соответствии с динамикой рыночных процентных ставок по депозитам физических лиц незначительно снижаются процентные ставки по безотзывным депозитам в белорусских рублях на срок 35 и 65 дней и отзывным депозитам в белорусских рублях на все сроки.

При размещении денежных средств в срочные безотзывные депозиты на сроки 35 и 65 дней ставки составят 7,10% и 8,90% годовых соответственно при оффлайн размещении, 7,20% и 9,00% годовых соответственно при онлайн размещении. Ставка по отзывным депозитам в белорусских рублях на сроки 65 дней, 95 дней, 190 дней, 395 дней и 3 года составит 2,00% годовых.

Наиболее выгодное предложение от банка получат вкладчики при размещении онлайн-депозитов в белорусских рублях «ВТБ-Enter» на срок от 395 дней до 3 лет. Ставка по данным депозитам сохраняется 18,20% годовых.