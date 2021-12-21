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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СБЕР БАНК ЗАПУСТИЛ ОПЛАТУ ТОВАРОВ В ИНТЕРНЕТЕ ЧЕРЕЗ APPLE PAY И SAMSUNG PAY


17:09 21.12.2021

ОАО «Сбер Банк» предлагает своим клиентам совершать платежи в интернете с помощью Apple Pay и Samsung Pay.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, продавцам предоставят интернет-эквайринг с возможностью принимать оплату через мировые сервисы. Платить за интернет-покупки можно «одной кнопкой» со смартфона, планшета, компьютера или «умных» часов.

Использовать Apple Pay для оплаты в интернете могут владельцы iPhone, iPad и Mac, Apple Watch. Вести онлайн-расчеты через Samsung Pay можно со смартфонов серии Galaxy и «умных» часов Galaxy Watch и Gear с поддержкой NFC. Совершать покупки «одной кнопкой» можно на сайтах интернет-магазинов с функцией бесконтактной оплаты или в мобильных приложениях продавцов.

Для оплаты в интернете через Apple Pay или Samsung Pay подойдет карточка любого банка, привязанная к одному из сервисов. При расчетах достаточно подтвердить операцию на своем устройстве Apple или Samsung с помощью Touch ID, Face ID или пароля. Вводить данные карточки при этом не нужно.

Поддержка сервиса Apple Pay и Samsung Pay доступна всем белорусским компаниям и предпринимателям, сотрудничающим с ООО «Компания Электронных Платежей «АССИСТ» при приеме платежей через интернет. Заявки на подключение интернет-эквайринга принимают в онлайне. Если договор уже заключен, то активировать Apple Pay и Samsung Pay можно звонком в АССИСТ.

Ранее Сбер Банк первым в Беларуси открыл доступ держателям своих карт к сервисам бесконтактной оплаты Apple Pay и Samsung Pay.
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