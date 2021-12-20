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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ЗАПУСТИЛ АУДИОПОДКАСТ «СИЛА СЛОВА» О ТРАНСФОРМАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕСА


12:00 21.12.2021

Банк ВТБ (Беларусь) представил подкаст «Сила слова» – тематический аудиоблог, главной темой которого стала цифровая трансформации бизнес-процессов с помощью различных инструментов и приемов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, гостями 13 выпусков выступят эксперты в различных областях, связанных с бизнесом и наукой: сотрудники банка, ученые, бизнесмены и бизнес-тренеры и многие другие профессионалы. Ведущий подкаста – актер, телеведущий, эксперт в области речевого образа и публичных выступлений Андрей Бибиков.

В ходе диалога гости обсуждают темы цифровизации, деловой репутации, инвестиций, искусственного интеллекта, и даже секреты успеха бизнеса и счастья сотрудников.

«В нашем подкасте мы трансформируем энергию слова в бизнес мечты, а мечту в бизнес. Работая над проектом, мы хотели вложить в него самое ценное и уникальное – практический опыт экспертов в вопросах цифровизации и трансформации бизнес-процессов, захватывающие кейсы и личные практики. Мы надеемся, что «Сила слова» не только подарит слушателям полезные знания, но и вдохновит на новые действия», – комментирует Ольга Жукова, начальник отдела маркетинга банка.

Проект представлен на ведущих подкаст-платформах Apple Podcasts и Яндекс.Музыке.
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