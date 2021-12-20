Сбер Банк усовершенствовал «Карту с большими бонусами» для жителей города Жодино. Она уже доступна для оформления в подразделениях банка в райцентре.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, данное предложение адресовано жителям Жодино. В этом городе теперь можно оформить «Карту с большими бонусами» на специальных условиях, в том числе с повышенным мани-бэком за все покупки и дополнительным мани-бэком в популярных объектах города.

Карта с большими бонусами – оптимальный инструмент для повседневных безналичных расчетов от Сбер Банка тем, кто любит совершать много покупок и желает сэкономить. Так, при оформлении карты в Бобруйске предусмотрен повышенный мани-бэк в 1,5% от каждой покупки (на полпроцента выше, чем в других городах), за исключением расчетов в супермаркетах. Повышенный мани-бэк 1,5% действует до 1 марта 2022г., после 1 марта – 1%.

При этом мани-бэк может достигать впечатляющие 12%. Такой бонус действует при расчетах Картой с большими бонусами в сети партнеров Сбер Банка. Так, например, при покупке в интернет-магазине 21vek.by вернется 4%. Сеть партнеров довольно широкая, так что мани-бэком можно пользоваться по всей Беларуси. В Жодино можно сэкономить 5% в салоне стильной и современной мягкой мебели Comfortline или получить гарантированный мани-бэк в фирменном магазине одежды Elema в размере 3%.

Стоимость обслуживания каждой категории составляет 1 рубль в месяц, а супермаркетов – 2 рубля. В течение первых двух месяцев «Супермаркеты» подключаются бесплатно.

При оформлении «Карты с большими бонусами» в Жодино выпуск и обслуживание будут бесплатными до 1 апреля 2022 года. Но потом также можно обойтись без ежемесячной платы в 3 BYN, если оплачивать картой покупки на 450 рублей в месяц.

Воспользоваться специальным предложением и оформить «Карту с большими бонусами» с особыми привилегиями могут новые клиенты Сбер Банка в офисах в городе Жодино по адресам: 50 лет Октября, 33а и 40 лет Октября, д.19а.