ЗАО «ТК Банк» не сможет привлекать вклады от физических лиц еще год. Об этом сообщает Национальный банк Беларуси.

«Правлением Национального банка Беларуси принято решение о продлении на один год приостановления действия специального разрешения (лицензии) закрытого акционерного общества «Банк торговый капитал» (ЗАО «ТК Банк») на осуществление банковской деятельности в части осуществления банковской операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады (депозиты)», - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что решение вступает в силу с 20 декабря 2021 г.

По размеру активов ЗАО «ТК Банк» на 1 декабря 2021 г. занимало 19-е место среди действующих банков Республики Беларусь (доля активов банка в совокупных активах банков составляла 0,2%), нормативный капитал банка составил 189,8 млн. рублей.