ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ НА ТОРГАХ БВФБ 20 ДЕКАБРЯ СНИЗИЛСЯ К ДОЛЛАРУ


13:43 20.12.2021

В понедельник, 20 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю укрепился на 0,0053 BYN (+0,21%) до 2,5374 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,5321 BYN). Объем торгов составил 79 025 300 BYN.

В свою очередь курс евро снизился на 0,0101 BYN (-0,35%) до 2,8582 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,8683 BYN). Объем торгов составил 33 498 500 BYN.

Российский рубль также подешевел на 0,0213 BYN (-0,62%) до 3,4163 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,4376 BYN). Объем торгов составил 38 186 300 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,538 и 2,57 рубля; евро между 2,859 и 2,89 рубля; 100 российских рублей между 3,42 и 3,53 рубля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.12.2021
валюта курс
EUR 2.8683
USD 2.5321
RUB 3.4376
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8683 +0.0027
USD 2.5321 -0.0019
RUB 3.4376 -0.0096
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8530 2.8590
USD 2.5340 2.5390
RUB 3.4100 3.4200
подробнее

Конвертация в банках
на 20.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1240 1.1280
EUR/RUB 83.5000 83.8000
USD/RUB 74.1000 74.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте