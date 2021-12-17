В понедельник, 20 декабря, на торгах БВФБ курс доллара по отношению к белорусскому рублю укрепился на 0,0053 BYN (+0,21%) до 2,5374 BYN за 1 доллар (на пятничных торгах - 2,5321 BYN). Объем торгов составил 79 025 300 BYN.

В свою очередь курс евро снизился на 0,0101 BYN (-0,35%) до 2,8582 BYN за 1 евро (на пятничных торгах - 2,8683 BYN). Объем торгов составил 33 498 500 BYN.

Российский рубль также подешевел на 0,0213 BYN (-0,62%) до 3,4163 BYN за 100 российских рублей (на пятничных торгах - 3,4376 BYN). Объем торгов составил 38 186 300 BYN.

Курс продажи доллара на 13:30 в белорусских банках колеблется между 2,538 и 2,57 рубля; евро между 2,859 и 2,89 рубля; 100 российских рублей между 3,42 и 3,53 рубля.