БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ СБЕР БАНКА ВСТУПЯТ В СИЛУ С 27 ДЕКАБРЯ

10:10 20.12.2021 С 27 декабря 2021 вступят в силу дополнения в условия дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ОАО «Сбер Банк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, основные изменения связаны с ребрендингом банка, с уточнением порядка приостановления обслуживания по заявлению клиента (приостановление осуществляется не менее чем на 1 полный календарный месяц и не более чем на 3 полных календарных месяца один раз в течение календарного года), с изменением приложения 3 (заявления на подключение к СДБО) и приложения 8 (доверенность).