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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ СБЕР БАНКА ВСТУПЯТ В СИЛУ С 27 ДЕКАБРЯ
10:10 20.12.2021
С 27 декабря 2021 вступят в силу дополнения в условия дистанционного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ОАО «Сбер Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, основные изменения связаны с ребрендингом банка, с уточнением порядка приостановления обслуживания по заявлению клиента (приостановление осуществляется не менее чем на 1 полный календарный месяц и не более чем на 3 полных календарных месяца один раз в течение календарного года), с изменением приложения 3 (заявления на подключение к СДБО) и приложения 8 (доверенность).
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