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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ЕВРО И ДОЛЛАРАХ США В ЦЕПТЕР БАНКЕ ИЗМЕНЯТСЯ
16:55 17.12.2021
ЗАО «Цептер Банк» с 20 декабря 2021 года изменяет процентные ставки по вкладам в евро и долларах США.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «Цептер Аккорд» на 35 дней ставка в EUR составит 1,1% годовых (EUR), по вкладу «Цептер Гармония» на 95 дней ставка в USD составит 3,6% годовых (USD).
По вкладу «Цептер Гармония» на 95 дней ставка в EUR составит 2,9% годовых (EUR).
По онлайн-вкладу «Цептер Smart Стандарт» на 35 дней ставка в EUR составит 1,1% годовых (EUR).
По онлайн-вкладу «Цептер Smart Комфорт» на 95 дней ставка в USD составит 3,6% годовых (USD).
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