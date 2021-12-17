ЗАО «Цептер Банк» с 20 декабря 2021 года изменяет процентные ставки по вкладам в евро и долларах США.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «Цептер Аккорд» на 35 дней ставка в EUR составит 1,1% годовых (EUR), по вкладу «Цептер Гармония» на 95 дней ставка в USD составит 3,6% годовых (USD).

По вкладу «Цептер Гармония» на 95 дней ставка в EUR составит 2,9% годовых (EUR).

По онлайн-вкладу «Цептер Smart Стандарт» на 35 дней ставка в EUR составит 1,1% годовых (EUR).

По онлайн-вкладу «Цептер Smart Комфорт» на 95 дней ставка в USD составит 3,6% годовых (USD).