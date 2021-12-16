ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» представило новую услугу DIRECT - первый в Республике Беларусь онлайн-сервис по оформлению кредитов в мессенджере Viber, воспользоваться которым могут действующие клиенты банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в мессенджере Viber клиенты могут оформить карточку премиум-класса «Отличник» (Visa Gold) с кредитным лимитом до 5000 рублей.

Для того, чтобы оформить карточку, клиенту достаточно получить в приложении Viber от банка ВТБ персональное приглашение-ссылку в чат-банк DIRECT. После прохождения идентификации и регистрации ознакомиться с доступными к оформлению банковскими продуктами и условиями договора и подтвердить операцию кодом-паролем из SMS. После этого можно получить карточку в офисе банка или оформить ее доставку по почте.

Подробнее с условиями предоставления кредитной карточки «Отличник» с помощью чат-банка DIRECT от банка ВТБ можно ознакомиться на сайте банка.