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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ СЕРИИ "АРХІТЭКТУРНАЯ СПАДЧЫНА БЕЛАРУСІ"
10:27 17.12.2021
Национальный банк с 17 декабря 2021 г. выпускает в обращение памятные монеты серии "Архітэктурная спадчына Беларусі".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, в обращение выпускаются монеты "Ружанскі палац", "Касцёл Святога Станіслава. Магілёў", "Касцёл Божага Цела. Нясвіж", "Царква Міхаіла Архангела. Сынкавічы", "Віцебская ратуша", "Спаса-Праабражэнская царква. Чачэрск" номиналом 2 рубля, диаметром 23,50 мм, изготовленные из стали, покрытой медью и латунью (кольцо), и стали, покрытой медью и никелем (середина), массой 5,81 г, тиражом 25 000 штук каждого наименования.
Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с повторяющейся надписью БЕЛАРУСЬ и элементами национального орнамента.
Аверс: в центре – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь; по кругу надписи: вверху – БЕЛАРУСЬ, внизу – 2 РУБЛI, между ними – стилизованное изображение национального орнамента.
Реверс:
на монете "Ружанскі палац": в центре – изображение Ружанского дворца в г. п. Ружаны Брестской области, по кругу надписи: вверху – РУЖАНСКІ ПАЛАЦ, внизу – 2021;
на монете "Касцёл Святога Станіслава. Магілёў": в центре – изображение костела Святого Станислава в Могилеве, по кругу надписи: вверху – КАСЦЁЛ СВЯТОГА СТАНІСЛАВА. МАГІЛЁЎ, внизу – 2021;
на монете "Касцёл Божага Цела. Нясвіж": в центре – изображение костела Божьего Тела в Несвиже, по кругу надписи: вверху – КАСЦЁЛ БОЖАГА ЦЕЛА. НЯСВІЖ, внизу – 2021;
на монете "Царква Міхаіла Архангела. Сынкавічы": в центре – изображение церкви Михаила Архангела в д. Сынковичи Гродненской области, по кругу надписи: вверху – ЦАРКВА МІХАІЛА АРХАНГЕЛА, внизу – 2021;
на монете "Віцебская ратуша": в центре – изображение здания городской ратуши в Витебске, по кругу надписи: вверху – ВІЦЕБСКАЯ РАТУША, внизу – 2021;
на монете "Спаса-Праабражэнская царква. Чачэрск": в центре – изображение Спасо-Преображенской церкви в Чечерске Гомельской области, по кругу надписи: вверху – СПАСА-ПРААБРАЖЭНСКАЯ ЦАРКВА. ЧАЧЭРСК, внизу – 2021.
Монеты отчеканены на РГП "Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан" качеством "анциркулейтед".
Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
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