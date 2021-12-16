БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТК БАНК УТВЕРДИЛ НОВУЮ РЕДАКЦИЮ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТОВ ЮРЛИЦ И ИП

17:38 16.12.2021 ЗАО «ТК БАНК» утвердило новую редакцию Правил организации и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые являются неотъемлемой частью договора банковского счета и размещаются на интернет-сайте финучреждения. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в правилах учтены текущие изменения в законодательстве. Изменения также коснулись порядка начисления и выплаты процентов за остатки на текущих (расчетных) счетах. Новая редакция Правил вступает в силу с 1 января 2022 года.