ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ТК БАНК УТВЕРДИЛ НОВУЮ РЕДАКЦИЮ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТОВ ЮРЛИЦ И ИП


17:38 16.12.2021

ЗАО «ТК БАНК» утвердило новую редакцию Правил организации и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые являются неотъемлемой частью договора банковского счета и размещаются на интернет-сайте финучреждения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в правилах учтены текущие изменения в законодательстве.

Изменения также коснулись порядка начисления и выплаты процентов за остатки на текущих (расчетных) счетах.

Новая редакция Правил вступает в силу с 1 января 2022 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.12.2021
валюта курс
EUR 2.8464
USD 2.5253
RUB 3.4214
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 16.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8656 +0.0192
USD 2.5340 +0.0087
RUB 3.4472 +0.0258
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8560 2.8660
USD 2.5270 2.5350
RUB 3.4350 3.4400
подробнее

Конвертация в банках
на 16.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1290 1.1340
EUR/RUB 83.0000 83.4000
USD/RUB 73.4500 73.8000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте