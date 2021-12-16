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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) СНИЗИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
15:53 16.12.2021
ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» с 15 декабря 2021 года снизило размер ставок по безотзывным и отзывным вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в соответствии с динамикой рыночных процентных ставок по депозитам физических лиц незначительно снижаются процентные ставки по безотзывным депозитам в белорусских рублях на срок 35, 65 и 95 дней и отзывным депозитам в белорусских рублях на все сроки.
При размещении денежных средств в срочные безотзывные депозиты на сроки 35, 65 и 95 дней ставки составят 9,30%, 9,80% и 10,50% годовых соответственно при оффлайн размещении, 9,40%, 9,90% и 10,60% годовых соответственно при онлайн размещении. Ставки по отзывным депозитам в белорусских рублях на сроки 65 дней, 95 дней, 190 дней, 395 дней и 3 года составят 4,50%, 4,50%, 4,10%, 3,50% и 3,50% годовых соответственно.
Наиболее выгодное предложение от банка получат вкладчики при размещении онлайн-депозитов в белорусских рублях "ВТБ-Enter" на срок от 395 дней до 3 лет. Ставка по данным депозитам составит 18,20% годовых.
Изменения касаются только вновь открываемых вкладов.
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