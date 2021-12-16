ЗАО «Цептер Банк» с 16 декабря 2021 года изменяет процентные ставки по четырем депозитам в белорусских рублях для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вкладу «Цептер Аккорд+» на 35 дней ставка составит 8,00% годовых, а по депозиту «Цептер Гармония +» на 95 дней -12,00% годовых.

По онлайн вкладу «Цептер Smart Стандарт» на 35 дней ставка составит 8,00% годовых, по онлайн вкладу «Цептер Smart Комфорт +» на 95 дней - 12,00% годовых.