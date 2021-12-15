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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СТАВКИ ПО ЧЕТЫРЕМ СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ


11:22 16.12.2021

ОАО «Белагропромбанк» с 16 декабря 2021 года изменяет размер процентных ставок по четырем срочным вкладам в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по депозитам «Плюс к возможностям», «Плюс к накоплениям» и «Депозитная карта» ставки увеличиваются до 17,0% годовых.

По безотзывному вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности» ставка увеличена до 17,6% годовых в зависимости от срока размещения.
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