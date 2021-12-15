|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.12.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКИ ПО ЧЕТЫРЕМ СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ
11:22 16.12.2021
ОАО «Белагропромбанк» с 16 декабря 2021 года изменяет размер процентных ставок по четырем срочным вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по депозитам «Плюс к возможностям», «Плюс к накоплениям» и «Депозитная карта» ставки увеличиваются до 17,0% годовых.
По безотзывному вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности» ставка увеличена до 17,6% годовых в зависимости от срока размещения.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.12.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 15.12.2021
Курсы в банках
на 16.12.2021
Конвертация в банках
на 16.12.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте