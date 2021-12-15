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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
10:00 16.12.2021
«Франсабанк» ОАО с 15 декабря 2021 года изменило процентные ставки по отдельным вкладам для физлиц в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для безотзывного вклада «Верный расчет» и безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет» на 45 дней размер ставки теперь составляет 13,0% годовых, на 95 дней - 14,5% годовых
Для безотзывного онлайн-вклада «Комфортный» на 95 дней - 14,5% годовых, а для отзывного вклада «Результативный» на 45 дней - 10,0% годовых.
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