«Франсабанк» ОАО с 15 декабря 2021 года изменило процентные ставки по отдельным вкладам для физлиц в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, для безотзывного вклада «Верный расчет» и безотзывного онлайн-вклада «Верный расчет» на 45 дней размер ставки теперь составляет 13,0% годовых, на 95 дней - 14,5% годовых

Для безотзывного онлайн-вклада «Комфортный» на 95 дней - 14,5% годовых, а для отзывного вклада «Результативный» на 45 дней - 10,0% годовых.