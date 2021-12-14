Приорбанк упростил комиссии по эквайрингу.

Теперь для всех платежей с любых карт будет применяться единый тариф. Размер комиссии привязан к пакету услуг в Приорбанке и составляет от 1,99%.

Ранее на единый тариф по эквайрингу перешли банки в России и Украине, поскольку для бизнеса гораздо удобнее таким образом планировать свои затраты. По отзывам клиентов, этот эксперимент оказался весьма удачным.

Приорбанк уже протестировал данное решение для сервиса «Программная касса», теперь оно доступно для всех новых клиентов, подключающих любой POS-терминал. Такой шаг упростит взаимодействие с банком и сделает тарифную политику более выгодной и прозрачной.

«Введение единой комиссии по эквайрингу – одно из самых ожидаемых новшеств для наших клиентов. При этом, всё максимально прозрачно: действует фиксированная ставка по любым картам, а дополнительные платы исключены. Кроме этого, при желании снизить комиссию клиенту достаточно перейти на другой пакет услуг без каких-либо долгих согласований», – отметили в Приорбанке.

Вместе с комиссией за эквайринг можно снизить и затраты на информационно-техническую поддержку по терминалам. Для этого клиенту достаточно заключить прямой договор со службой технической поддержки ООО «БайТехСервис».