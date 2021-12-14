ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРИОРБАНК ПЕРЕШЕЛ НА ЕДИНЫЙ ТАРИФ ПО ЭКВАЙРИНГУ ДЛЯ ВСЕХ КАРТ


13:24 15.12.2021

Приорбанк упростил комиссии по эквайрингу.

Теперь для всех платежей с любых карт будет применяться единый тариф. Размер комиссии привязан к пакету услуг в Приорбанке и составляет от 1,99%.

Ранее на единый тариф по эквайрингу перешли банки в России и Украине, поскольку для бизнеса гораздо удобнее таким образом планировать свои затраты. По отзывам клиентов, этот эксперимент оказался весьма удачным.

Приорбанк уже протестировал данное решение для сервиса «Программная касса», теперь оно доступно для всех новых клиентов, подключающих любой POS-терминал. Такой шаг упростит взаимодействие с банком и сделает тарифную политику более выгодной и прозрачной.

«Введение единой комиссии по эквайрингу – одно из самых ожидаемых новшеств для наших клиентов. При этом, всё максимально прозрачно: действует фиксированная ставка по любым картам, а дополнительные платы исключены. Кроме этого, при желании снизить комиссию клиенту достаточно перейти на другой пакет услуг без каких-либо долгих согласований», – отметили в Приорбанке.

Вместе с комиссией за эквайринг можно снизить и затраты на информационно-техническую поддержку по терминалам. Для этого клиенту достаточно заключить прямой договор со службой технической поддержки ООО «БайТехСервис».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.12.2021
валюта курс
EUR 2.8394
USD 2.5164
RUB 3.4251
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8394 +0.0018
USD 2.5164 +0.0017
RUB 3.4251 -0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8480 2.8500
USD 2.5260 2.5300
RUB 3.4240 3.4280
подробнее

Конвертация в банках
на 15.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1260 1.1300
EUR/RUB 83.1000 83.4000
USD/RUB 73.7000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте