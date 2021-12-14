ОАО "Банк БелВЭБ" вносит изменения в процентные ставки по некоторым срочным банковским вкладам (депозитам) для физических лиц в долларах США и евро.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 15 декабря 2021 года процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» в долларах США на 3 месяца составит 3,7% годовых, на 7 месяцев – 4,4%, на 13 месяцев - 5,1%, на 24 месяца - 5,1%.

Процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» в евро на 3 месяца составит 3,5% годовых, на 7 месяцев – 3,6%, на 13 месяцев - 3,9%, на 24 месяца - 4,1%.

Процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Сберегательный вкл@д» в долларах США на 35 дней - 2,1% годовых, на 3 месяца - 3,9% годовых, на 7 месяцев – 4,6%, на 13 месяцев - 5,3%, на 24 месяца - 5,3%.

Процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Сберегательный вкл@д» в евро на 35 дней - 1,6% годовых, на 3 месяца - 3,7% годовых, на 7 месяцев – 3,8% годовых, на 13 месяцев - 4,1% годовых, на 24 месяца - 4,3% годовых.