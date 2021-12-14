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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНУЮ МОНЕТУ ”ГОД ТЫГРА“ СЕРИИ ”КIТАЙСКI КАЛЯНДАР“
10:57 15.12.2021
Национальный банк выпускает в обращение серебряную памятную монету ”Год Тыгра“ серии ”Кiтайскi каляндар“.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, в обращение выпускается серебряная монета номиналом 20 рублей, пробой сплава 925, массой 33,63 г, диаметром 38,61 мм, тиражом 1300 штук.
Монета имеет форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монеты с насечкой.
Аверс: во внешнем круге вверху – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь и надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; внизу – номинал 20 РУБЛЁЎ, справа – год чеканки; слева – проба сплава.
Во внутреннем круге в центре – композиция, состоящая из элементов часового механизма, Cолнца и Луны; в центре часового механизма – вставка из фианита; по кругу – числа, обозначающие годы с 2013 по 2024, по количеству лет одного цикла китайского лунного календаря; золотом выделены отдельные элементы центральной композиции и 2022 (год Тигра).
Реверс: в центре изображен тигр, прыгающий через огненное кольцо, по периметру монеты – декоративные элементы, снизу – изображение позолоченного китайского иероглифа, обозначающего тигра, вверху – надпись: ГОД ТЫГРА.
Монета отчеканена на РГП ”Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан“ качеством «пруф-лайк».
Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
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