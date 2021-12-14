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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК С 15 ДЕКАБРЯ ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО
09:51 15.12.2021
ЗАО «Альфа-Банк» с 15 декабря 2021 года повышает ставки по вкладам в долларах США и евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывному «Альфа-Вкладу» в USD сроком на 5 месяцев ставка повышается до 3,5% годовых, на 15 месяцев – до 2,75% годовых, на 25 месяцев – до 3,25% годовых, на 55 месяцев – до 3,5 годовых.
По безотзывному «Альфа-Вкладк» в EUR сроком на 7 месяцев – до 2,75% годовых, на 15 месяцев – до 2,25% годовых, на 25 месяцев – до 2,25% годовых, на 55 месяцев – до 2,75% годовых.
Для действующих вкладов ставка не меняется.
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