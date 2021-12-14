Фотовольтаическая электростанция введена в эксплуатацию неподалеку от Мозыря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белинвестбанк», это очередной «зеленый проект», реализованный при содействии первого ЭкоЛогичного банка страны. Благодаря воздействию солнечного света станция вырабатывает экологически чистую энергию, которая поступает в общую энергосистему страны, а в будущем позволит расширить производственные мощности предприятий региона.

Сегодня получить финансирование на реализацию экопроектов в Белинвестбанке могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Банк предоставляет средства на срок до 60 месяцев. Сумма от 50 тысяч белорусских рублей до 20 миллионов в зависимости от размера бизнеса.

Кроме того, кредитополучателям предоставляется возможность на специальных условиях застраховать имущество и транспорт, приобретаемый в рамках «зеленого» проекта.