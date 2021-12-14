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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИ СОДЕЙСТВИИ БЕЛИНВЕСТБАНКА РЕАЛИЗОВАН НОВЫЙ «ЗЕЛЕНЫЙ» ПРОЕКТ
17:57 14.12.2021
Фотовольтаическая электростанция введена в эксплуатацию неподалеку от Мозыря.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белинвестбанк», это очередной «зеленый проект», реализованный при содействии первого ЭкоЛогичного банка страны. Благодаря воздействию солнечного света станция вырабатывает экологически чистую энергию, которая поступает в общую энергосистему страны, а в будущем позволит расширить производственные мощности предприятий региона.
Сегодня получить финансирование на реализацию экопроектов в Белинвестбанке могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Банк предоставляет средства на срок до 60 месяцев. Сумма от 50 тысяч белорусских рублей до 20 миллионов в зависимости от размера бизнеса.
Кроме того, кредитополучателям предоставляется возможность на специальных условиях застраховать имущество и транспорт, приобретаемый в рамках «зеленого» проекта.
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