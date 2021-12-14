ActiveCloud запускает новую услугу по администрированию сторонних ресурсов, которая доступна с декабря 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ActiveCloud, теперь не только клиенты ActiveCloud, но и компании, не пользующиеся ее услугами, смогут обратиться к команде облачного провайдера для профессионального решения различных, даже самых нестандартных технических задач на любых площадках. Инженеры ActiveCloud обладают высокой компетенцией по широкому стеку технологий, начиная от установки различных операционных систем и серверного ПО, и заканчивая разработкой и настройкой гибридной серверной архитектуры. При этом, проводя удаленное администрирование сторонних ресурсов, специалисты обеспечивают сетевую и системную безопасность.

ActiveCloud – ведущий поставщик облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга – обладает уникальной платформой поставки и управления облачными сервисами собственной разработки, позволяющей обеспечить доступ к услугам в режиме 24х7. Высококвалифицированные специалисты компании имеют глубокую экспертизу в сфере проектирования и обслуживания ИТ-инфраструктуры, сетей, виртуализации и безопасности. Число сотрудников технической поддержки насчитывает более 20 специалистов, имеющих сертификаты ведущих мировых вендоров.

«За 18 лет работы наша компания завоевала доверие клиентов как в странах СНГ так и Восточной Европы, предоставляя передовые облачные инструменты для развития бизнеса и обеспечивая бесперебойную работу ресурсов. За это время мы накопили огромный опыт и можем опираться на него при выполнении любых задач по администрированию как на наших площадках, так и на сторонних ресурсах. Клиенты, которые помимо нашего облака размещают инфраструктуру и на других ресурсах, теперь могут передать нам на аутсорсинг администрирование этих площадок и получать комплексную поддержку ИТ-инфраструктуры в рамках “одного окна”. Организации, которые не пользуются нашими услугами, также могут обратиться к нам с запросом для обсуждения технического задания. Мы работаем с техническими задачами любой сложности и масштаба, гарантируя при этом отказоустойчивость систем заказчика и сохранность его данных. Такой сервис будет особенно актуален компаниям при решении разовых задач либо задач, требующих уникальной компетенции у штатных специалистов. В результате силами профессиональной команды ActiveCloud наши заказчики смогут решить все свои запросы быстро и качественно, оптимизируя расходы на обслуживание ИТ-систем. Что позволит бизнесу повысить эффективность, сконцентрировавшись на решении приоритетных профильных задач», – поделился своим видением Николай Глинников, руководитель службы технической поддержки ActiveCloud