ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.12.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ACTIVECLOUD ЗАПУСКАЕТ НОВУЮ УСЛУГУ – АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СТОРОННИХ РЕСУРСОВ


17:53 14.12.2021

ActiveCloud запускает новую услугу по администрированию сторонних ресурсов, которая доступна с декабря 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ActiveCloud, теперь не только клиенты ActiveCloud, но и компании, не пользующиеся ее услугами, смогут обратиться к команде облачного провайдера для профессионального решения различных, даже самых нестандартных технических задач на любых площадках. Инженеры ActiveCloud обладают высокой компетенцией по широкому стеку технологий, начиная от установки различных операционных систем и серверного ПО, и заканчивая разработкой и настройкой гибридной серверной архитектуры. При этом, проводя удаленное администрирование сторонних ресурсов, специалисты обеспечивают сетевую и системную безопасность.

ActiveCloud – ведущий поставщик облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга – обладает уникальной платформой поставки и управления облачными сервисами собственной разработки, позволяющей обеспечить доступ к услугам в режиме 24х7. Высококвалифицированные специалисты компании имеют глубокую экспертизу в сфере проектирования и обслуживания ИТ-инфраструктуры, сетей, виртуализации и безопасности. Число сотрудников технической поддержки насчитывает более 20 специалистов, имеющих сертификаты ведущих мировых вендоров.

«За 18 лет работы наша компания завоевала доверие клиентов как в странах СНГ так и Восточной Европы, предоставляя передовые облачные инструменты для развития бизнеса и обеспечивая бесперебойную работу ресурсов. За это время мы накопили огромный опыт и можем опираться на него при выполнении любых задач по администрированию как на наших площадках, так и на сторонних ресурсах. Клиенты, которые помимо нашего облака размещают инфраструктуру и на других ресурсах, теперь могут передать нам на аутсорсинг администрирование этих площадок и получать комплексную поддержку ИТ-инфраструктуры в рамках “одного окна”. Организации, которые не пользуются нашими услугами, также могут обратиться к нам с запросом для обсуждения технического задания. Мы работаем с техническими задачами любой сложности и масштаба, гарантируя при этом отказоустойчивость систем заказчика и сохранность его данных. Такой сервис будет особенно актуален компаниям при решении разовых задач либо задач, требующих уникальной компетенции у штатных специалистов. В результате силами профессиональной команды ActiveCloud наши заказчики смогут решить все свои запросы быстро и качественно, оптимизируя расходы на обслуживание ИТ-систем. Что позволит бизнесу повысить эффективность, сконцентрировавшись на решении приоритетных профильных задач», – поделился своим видением Николай Глинников, руководитель службы технической поддержки ActiveCloud
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.12.2021
валюта курс
EUR 2.8376
USD 2.5147
RUB 3.4264
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.12.2021
валюта курс +/-
EUR 2.8394 +0.0018
USD 2.5164 +0.0017
RUB 3.4251 -0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8370 2.8420
USD 2.5140 2.5190
RUB 3.4100 3.4220
подробнее

Конвертация в банках
на 14.12.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1300 1.1310
EUR/RUB 83.1000 83.5000
USD/RUB 73.5000 73.9500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте