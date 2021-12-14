Национальный банк с 14 декабря 2021 г. выпускает в обращение памятные монеты ”Кобрынскі строй“ серии ”Беларускі народны касцюм“.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, в обращение выпускаются серебряная монета номиналом 20 рублей, массой 33,63 г, пробой сплава 925, диаметром 50,00 мм, тиражом 3 000 штук и медно-никелевую – номиналом 1 рубль, массой 30,00 г, диаметром 50,00 мм, тиражом 5 000 штук.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

Аверс: по кругу вверху – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь и надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; в центре – изображение элементов национального белорусского костюма; внизу – номинал 20 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой), слева – проба сплава (на серебряной), справа ‒ год чеканки.

Реверс: в центре – изображение элементов национального белорусского костюма. По кругу надписи: вверху ‒ КОБРЫНСКІ СТРОЙ, внизу ‒ БЕЛАРУСКІ НАРОДНЫ КАСЦЮМ.

Монеты отчеканены на РГП ”Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан“ качеством: серебряные – ”пруф“, медно-никелевые – ”пруф-лайк“.

Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.