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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК ВЫПУСКАЕТ В ОБРАЩЕНИЕ ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ ”КОБРЫНСКІ СТРОЙ“ СЕРИИ ”БЕЛАРУСКІ НАРОДНЫ КАСЦЮМ“
17:26 14.12.2021
Национальный банк с 14 декабря 2021 г. выпускает в обращение памятные монеты ”Кобрынскі строй“ серии ”Беларускі народны касцюм“.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, в обращение выпускаются серебряная монета номиналом 20 рублей, массой 33,63 г, пробой сплава 925, диаметром 50,00 мм, тиражом 3 000 штук и медно-никелевую – номиналом 1 рубль, массой 30,00 г, диаметром 50,00 мм, тиражом 5 000 штук.
Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.
Аверс: по кругу вверху – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь и надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; в центре – изображение элементов национального белорусского костюма; внизу – номинал 20 РУБЛЁЎ (на серебряной) и 1 РУБЕЛЬ (на медно-никелевой), слева – проба сплава (на серебряной), справа ‒ год чеканки.
Реверс: в центре – изображение элементов национального белорусского костюма. По кругу надписи: вверху ‒ КОБРЫНСКІ СТРОЙ, внизу ‒ БЕЛАРУСКІ НАРОДНЫ КАСЦЮМ.
Монеты отчеканены на РГП ”Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан“ качеством: серебряные – ”пруф“, медно-никелевые – ”пруф-лайк“.
Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
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